Ankara Keçiörengücü, Arua Hill SC ile kardeş kulüp oldu!

por Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Uganda Premier Ligi temsilcisi Arua Hill SC ile iş birliği ve kardeş kulüp anlaşması imzaladı.



Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arua Hill SC ile Uganda'da yapılan görüşmeler neticesinde iş birliği ve kardeş kulüp anlaşmaları imzaladı. Görüşmelere kulüp yöneticimiz İskender Özbalta ve sportif direktörümüz Ahmet Cingöz katıldı." ifadeleri kullanıldı.





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