Ankara Keçiörengücü, Arua Hill SC ile kardeş kulüp oldu!

Ankara Keçiörengücü, Uganda Premier Ligi temsilcisi Arua Hill SC ile iş birliği ve kardeş kulüp anlaşması imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ankara Keçiörengücü, Arua Hill SC ile kardeş kulüp oldu!
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21 Kasım 2022 16:37
por Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Uganda Premier Ligi temsilcisi Arua Hill SC ile iş birliği ve kardeş kulüp anlaşması imzaladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arua Hill SC ile Uganda'da yapılan görüşmeler neticesinde iş birliği ve kardeş kulüp anlaşmaları imzaladı. Görüşmelere kulüp yöneticimiz İskender Özbalta ve sportif direktörümüz Ahmet Cingöz katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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