Ankara Keçiörengücü, 2 transferi açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'dan defans oyuncusu Alpay Çelebi ve santrafor Lamin Jallow'un transfer edildiğini duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki stoper Alpay Çelebi ile 2,5 yıllık, 27 yaşındaki santrafor Lamin Jallow ile de opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki stoper Alpay Çelebi ile 2,5 yıllık, 27 yaşındaki santrafor Lamin Jallow ile de opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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