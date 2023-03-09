Ankara Keçiörengücü, 2 transferi açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Alpay Çelebi ve Lamin Jallow'u renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara Keçiörengücü, 2 transferi açıkladı
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09 Mart 2023 19:51
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'dan defans oyuncusu Alpay Çelebi ve santrafor Lamin Jallow'un transfer edildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki stoper Alpay Çelebi ile 2,5 yıllık, 27 yaşındaki santrafor Lamin Jallow ile de opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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