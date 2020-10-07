Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki Bilal Budak'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki orta oyuncusu Bilal Budak'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki Bilal Budak'ı transfer etti
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07 Ekim 2020 15:31
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki orta oyuncusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'da oynayan futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Bilal'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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