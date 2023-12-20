Ankara, iki ulusal eskrim turnuvasına ev sahipliği yapacak

Gençler Eskrim Federasyon Kupası 21-23 Aralık tarihlerinde, Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası da 24 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara, iki ulusal eskrim turnuvasına ev sahipliği yapacak
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20 Aralık 2023 14:48
Gençler Eskrim Federasyon Kupası 21-23 Aralık tarihlerinde, Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası da 24 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, yarın Gazi Üniversitesi BESYO Spor Salonu'nda başlayacak Gençler Eskrim Federasyon Kupası'na 23 ilden 387 sporcu katılacak. Organizasyonun ilk gününde epe, ikinci gününde kılıç, son gününde de flöre disiplinindeki müsabakalar yapılacak.

Aynı spor salonunda, 24 Aralık Pazar günü düzenlenecek Büyükler Flöre Açık Turnuvası'nda ise 14 ilden 130 sporcu mücadele edecek.

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