Ankara Hava durumu 3 Mayıs Perşembe, Meteoroloji Ankara hava durumu nasıl?





ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da 3 Mayıs Perşembe ve 3 Mayıs Cuma günü için ilk hava tahminlerini açıkladı. Yer yer sağanak yağışların yaşandığı Ankara'da, Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi.



Yapılan son değerlendirmelere göre Ankara'da sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıktı. Yapılan açıklamada yaz aylarını aratmayacak sıcaklıkların yaşanmasının yanı sıra yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Perşembe günü başlayacak olan yağışların önümüzdeki hafta Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.



Ülke genelinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Hatay, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Alınan bilgiye göre Ankara'da hava durumunun,



3 Mayıs Perşembe günü 27 derece ve mevzi sağanak yağışlı,



4 Mayıs Cuma günü 28 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.



Meteoroloji Nedir? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da 3 Mayıs Perşembe ve 3 Mayıs Cuma günü için ilk hava tahminlerini açıkladı. Yer yer sağanak yağışların yaşandığı Ankara'da, Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi.Yapılan son değerlendirmelere göre Ankara'da sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıktı. Yapılan açıklamada yaz aylarını aratmayacak sıcaklıkların yaşanmasının yanı sıra yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Perşembe günü başlayacak olan yağışların önümüzdeki hafta Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.Ülke genelinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Hatay, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.Alınan bilgiye göre Ankara'da hava durumunun,3 Mayıs Perşembe günü 27 derece ve mevzi sağanak yağışlı,4 Mayıs Cuma günü 28 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca "meteoron" kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek için rasat yapmışlardır. Onlar için hava durumu önemliydi, çünkü hava çiftçilerin ürün yetiştirmesini, denizcileri ve denizde seyahat edenleri etkiliyordu. Bugün çevremizde, atmosferdeki değişim ve olaylardan dolayı bizleri etkileyen daha ciddi ve önemli hava olayları vardır. Gezegenimizdeki atmosferin davranışları ve etkisi gibi, zor ve karmaşık konulara çözüm bulmalıyız.



Eski Bir Bilim Dalı



Aristo'nun meteorolojinin babası olduğuna inanılmaktadır. Aristo "meteorologica" adlı eserini M.Ö. 340 yılında yazmıştır. Aristo'nun yağmur, dolu fırtınası ve bazı hava parametrelerine ait görüşlerinin bir kısmı doğru, çoğu ise yanlıştır. Bu zamandaki diğer düşünürler gibi Aristo da mantık ve sebep yoluyla doğruya ulaşacağına inanıyor ve dünyadaki doğal olayları anlamak için rasat yapılmasına ihtiyaç olmadığını düşünüyordu.



Yüzyıllarca sonra, modern bilimin ilk yıllarında, bilim adamı olarak bilinen doğa filozofları, doğayı gerçekten anlamanın yalnızca spekülasyon ve mantıksal tartışmalarla olamayacağını farketmişlerdir. Dünyadaki olayları anlamak için, bunları ölçmek, kaydetmek ve analiz etmek gerekir. Ancak, hava parametrelerinden rüzgar yönü ve yağış miktarını ölçebilmek bile uzun zaman almıştır. Termometrenin icadı M.S. 1600'lü yıllarda, atmosfer basıncını ölçen barometrenin keşfi ise bundan birkaç yıl sonra olmuştur. Sonraki gelen 200 yılda, nem ve rüzgar hızı ve atmosferdeki diğer önemli parametreleri ölçmek için meteorolojik aletler geliştirilmiştir. Bilim adamları bu sistemleri kullanarak iklim olarak bilinen uzun dönemli değişimleri kaydetmişlerdir. Bununla birlikte, fırtına, harekeyn, tornedo ve diğer atmosferik olayların günden güne değişen davranışlarını anlayamamışlardır.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege (İzmir ve Aydın), Antalya'nın batı ilçeleri, Denizli ve Isparta'nın güney ilçeleri, Burdur'un doğu kesimleri, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Muğla çevreleri ve Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Mayıs Perşembe günü için Ankara hava durumunu resmen açıkladı. İşe, okula veya özel işleri için dışarı çıkacak olan vatandaşlara 3 Mayıs Perşembe için önemli uyarılar yapıldı. Vatandaşlar, bugün de yağış var mı diye Google'da araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...