Ankara ekim ayında spor ve teknoloji meraklılarını 2 etkinlikte buluşturacak

Spor ve teknoloji meraklıları, Ankara'da ekim ayında düzenlenecek iki etkinlikte bir araya gelecek.



RUNKARA EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı, 6-8 Ekim'de Ankara ATO Congresium Kongre Merkezinde, 6 bin metrekare kapalı alanda yaklaşık 100 firmanın katılımı ile gerçekleştirilecek.



Spor ve teknolojiyi bir araya getirmesi ile Avrupa'da bir ilk olacak fuara katılımcı sayısının 25 bin olması bekleniyor.



RUNKARA Yarı Maratonu'nun başlangıç ve bitiş çizgilerinin RUNKARA Expo'da olması, fuara katılan firmalar ve potansiyel müşterilerin buluşmasını sağlayacağı gibi oluşan ekosistemin Ankara ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı da öngörülüyor.



Maratonlar 7 Ekim'de başlıyor



Uluslararası standartlarda planlanan ve hem amatörlerin hem de profesyonel katılımcıların yer alacağı RUNKARA Yarı Maratonu, Ankara'ya uluslararası maraton ruhunu aşılamayı, farklı sektörlerden sponsor ve katılımcıları güvenli bir ortamda halkla bir araya getirmeyi amaçlıyor.



8 Ekim'de koşulacak ve 4 binden fazla katılımcının beklendiği maraton, şehir merkezinde en büyük yarı maraton olma özelliğini taşıyor.



7 Ekim'de Aile Koşusu, 8 Ekim'de 4,2 kilometrelik Eğlence Koşusu ve 10,4 kilometrelik Meydan Okuma Koşusu ve 21,1 kilometrelik Yarı Maraton koşusu yapılacak.



Koşucu sayısında hedef 10 bin



Söz konusu etkinlere ilişkin ATO Congresium'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Dazspor Kurucusu Victoria Blyth, Dazspor olarak Ankara'ya ve Türkiye'ye uluslararası nitelikte iki çok önemli organizasyon kazandırdıklarını söyledi.



Blyth, "Ben tüm kurumlara, devlete çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa etkinliğin düzenlenmesi mümkün olmazdı. Böylesi bir etkinliğe yüksek katılımı sağlamak için dünyadaki koşu camiasından uluslararası akreditasyonlara ihtiyaç vardı. Buradaki ortağımız Runczech. Türkiye'deki ekibimizi eğitim için Avrupa'ya götürdük. Bu etkinlik ilk kez düzenleniyor. Gerekli hazırlıkları yaptık, heyecanlı ve mutluyuz. RUNKARA World Athletics tarafından onaylanmış ve 'Road Race Label' almaya hak kazanmıştır. RUNKARA bunu birinci yılında alan ilk koşu oldu. RUNKARA ile Ankara'nın spor takvimini değiştirmek istedik. Her yıl RUNKARA'yı düzenleyip spora ve sağlığa katkıda bulunmak istiyoruz. Ankara'nın turizm ve spor kültürüne katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 3 yıl içerisinde koşucu sayısını 3 bin 500'den 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Blyth, amaçlarının sadece amatör koşucuların maratonda yer alması değil, elit atletlerin de yer alması olduğunu belirterek, Avrupa Spor Komisyonu'nun desteğini alabilmek için yarışta elit koşucuların olması gerektiğini söyledi.



Bu yıl 28 elit koşucunun yarı maratonda yer alacağını vurgulayan Blyth, "Bunlardan 12'si Türk atlet. Avrupalı ve Afrikalı elit atletler de olacak. Ayrıca bunun Avrupa'da düzenlenen maratonlarla aynı standartlarda olması önemli. Bu sebeple önde elit üyeler, sonra amatörler gelecek." dedi.



Yarış Direktörü Ali Atav da önceliklerinin "atletler" olacağını belirterek, yarış kitlerinin dağıtımından onların start çizgisine götürülmesine, yarış sonrası ikramlardan expo alanındaki ödül törenine katılmasına kadar her şeyle yakından ilgileneceklerini anlattı.



Atav, parkurların detaylarına ise internet sitesinden ulaşılabileceğini belirterek, yarışmalara katılımın ücretli olduğunu bildirdi.



Dünya çapında koşu etkinlikleriyle önde gelen organizasyonlardan olan Runczech, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmeyi, turizmi canlandırmayı, yarış merkezlerinin güzelliklerini sergilemeyi hedefliyor.



