TFF 1. Lig'in 4. haftasındaki Ankara derbisinde Ankaragücü evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 24. dakikada Eren Derdiyok kaydetti.Üst üste 2. kez sahadan 3 puanla ayrılan Ankaragücü 2 beraberlikle birlikte puanını 8 yaparken, 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberliği olan Gençlerbirliği 1 puanla son sırada kaldı.TFF 1. lig'in 5. haftasında Ankaragücü, İstanbulspor deplasmanına gidecek, Gençlerbirliği ise evinde Altınordu'yu konuk edecek.TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara derbisinde karşı karşıya gelen MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 40 yıl sonra alt ligde birbirlerine rakip oldu.Tarihlerinde ağırlıklı olarak Süper Lig'de karşılaşan iki kulüp, geçen sezon aynı anda 1. Lig'e düştü. Ankara'nın iki köklü kulübü 1. Lig'de (o zamanki adıyla 2. Lig) son olarak 1980-1981 sezonunda karşı karşıya geldi.1. Lig'de son olarak 21 Şubat 1981'de karşılaşan MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 40 yılı geçen bir sürenin ardından Eryaman Stadı'nda tekrar alt ligde rekabete çıktı.Başkent derbisinde Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı.Evli hakem çift Burak Pakkan ile eşi Gamze Durmuş Pakkan karşılaşmada görev yaparak, ilk kez bir maçta birlikte yer alan evli çift olarak tarihe geçti.Burak Pakkan karşılaşmanın orta hakemi olurken, FIFA kokartlı Gamze Durmuş Pakkan ise dördüncü hakem göreviyle eşine yardımcı oldu.EryamanBurak Pakkan, Anıl Usta, Hüseyin CanAkın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 61 Zahid), İshak Çakmak, Mehmet Murat Uçar (Dk. 82 Chahechouhe), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Ulaş Yılmaz), Ariyibi (Dk. 70 Geraldo), Eren Derdiyok (Dk. 61 Nadir Çiftçi)Ramazan Köse, Furkan Şeker (Dk. 46 Ömürcan Artar), Gökhan Gül, Metehan Mert, Muhammed Bayır, Barış Alıcı (Dk. 82 Sami Gökhan Altıparmak), Grechyshkin (Dk. 89 Sallalich), Aksel Aktaş (Dk. 69 Bieliaiev), Lualua (Dk. 46 Tshibola), Sandro Lima, ElekeDk. 14 Sinan Osmanoğlu, Dk. 25 Eren Derdiyok (MKE Ankaragücü)Dk. 19 Erdem Özgenç, Dk. 89 Akın Alkan (MKE Ankaragücü), Dk. 77 Tshibola (Gençlerbirliği)