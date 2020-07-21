Ankara Demirspor'dan, Sakaryaspor maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama

Ankara Demirspor, Sakaryaspor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ankara Demirspor'dan, Sakaryaspor maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama
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21 Temmuz 2020 13:50
Ankara Demirspor, TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Sakaryaspor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten "Spor barıştır, kardeşliktir." başlığıyla yapılan açıklamada, "Sakaryaspor ile oynadığımız ve kazandığımız play-off müsabakasından sonra yöneticilerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, yöneticilerimize saldıranlar ile ilgili hukuki zeminde her türlü girişimde bulunacağımızı belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalya'da oynanan play-off çeyrek final müsabakasında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 yenerek yarı finale yükselmişti.



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