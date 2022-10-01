Türk Hava Kurumu (THK) ve Yenimahalle Havacılık Kulübünün organize ettiği İdris Aslan Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası ve Anadolu Kupası, Gölbaşı'nda gerçekleştirildi. Gölbaşı'nın Gölbek Köyü'ndeki organizasyonda, model uçaklarıyla 130 yarışmacı mücadele etti.



ŞAMPİYONANIN İSMİ HAKKINDA



Organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili Ali Yüksel, THK'nin kurulduğu 1929 yılından bu yana hava sporlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, "Kurumumuz, model uçak alanında ülkemizde 700 binden fazla gencimize bugüne kadar kurs vermiştir, dünyada bunun başka bir benzeri yoktur. Rahmetli hocamız İdris Aslan'ın adıyla bu şampiyonayı yapıyoruz." diye konuştu.



"YENİ UFUKLARA TAŞIMAK İSTİYORUZ"



Sportif havacılık ve gençlere dönük hizmetlerle ilgili 4-6 Kasım'da THK'nin kapasitesinin arttırılması konulu bir çalıştay da düzenleyeceklerini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:



"Model uçak eğitimlerini ülke çapında 383 şubemiz aracılığıyla veriyoruz. Ancak model uçaklar, radyo kontrollü ya da tel gibi değişik tarzlarda 5-6 kalemde ilerlemiş bulunuyor. Başta Türk Hava Kurumunun kurucusu büyük Atatürk olmak üzere hava sporlarına hizmet eden herkesi saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. Çalıştayda, hava sporlarıyla ilgili ve gençlere havacılığı sevdirmek için uğraşan herkesle buluşmak istiyoruz. Bugün THK'nin planör, paraşüt, yamaç paraşütü, hafif motorlu araçlar, balon alanlarında 6 okulu mevcut. Bunlarla Türk gençliğine havacılığı sevdirmek için eğitim veriyoruz. En önemlisi THK'nin havacılık alanında pek çok branşı bünyesinde barındıran bir üniversitemiz var. Biz model uçağı ve diğer havacılık sporlarını yeni ufuklara doğru taşımak için çalışacağız."



UÇAKLARIN KALIŞ SÜRESİNE GÖRE PUANLAMA



Organizasyon Koordinatörü Necdet Ergin ise bu yarışların 2014 yılından itibaren her sene düzenlendiğini belirterek, "Gelecek sene dünya şampiyonası katılacak ekibi bu yarışmalar sonucunda seçeceğiz. Yarışmalar, F1 A, F1 B, P30 F1H, F1 Q kategorilerinde düzenleniyor. Dünyada bu sporu yaklaşık 3 bin sporcu yapıyor. Alman ve Ukraynalı sporcular da var. Sporcular da iyi skorlar çıkardı. Önümüzdeki sene ülkemizi iyi temsil edeceklerine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



THK Model Uçak Eğitmeni ve Yarışma Jürisi Mehmet Arslan da "THK'nin hava sporlarıyla ilgili yamaç paraşütü, paraşüt, planör ve çok hafif hava araçları alanında 6 okulu var. Kuruluşundan bu yana yaklaşık 300 bine yakın öğrenci eğitim almış. Bu sene bu branşlarda 500 öğrenci eğitim aldı. Model uçak faaliyetleri aynı zamanda ülkemizin insansız hava aracı faaliyetlerinin altyapısını oluşturuyor. THK olarak aynı zamanda TÜBİTAK ve Teknofest'in düzenlediği insansız hava araçları yarışlarında da hem denetleme hem de pilot ve hakem olarak görev alıyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından yarışmacılar var." şeklinde görüş belirtti.



Arslan, sporculara nasıl puan verdikleriyle ilgili de "Uçak yerden kalktıktan sonra belirli bir irtifaya çıkıyor, orada irtifaya çıktığı mekanizmadan ayrıldıktan sonra hakemimiz kronometreye basıyor onun havada kalış süresini ölçüyor. O süreyi tamamladıktan sonra bir mekanizmayla uçağı indiriyorsunuz, bu bir raunt oluyor. Böyle 6 etabı tamamlamış olması gerekiyor ki ona göre dereceye girebilsin. " bilgisini verdi. Yarışmada dereceye girenlere düzenlenen törenle kupa ve ödülleri verildi.





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