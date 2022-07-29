Ankara'da satranç turnuvası heyecanı

Türkiye Satranç Federasyonu ve Çubuk Belediyesince bu yıl 7'ncisi düzenlenen Çubuk Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, açılış töreniyle başladı.



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen turnuvanın açılış programına, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı da katıldı.



AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, yurt dışından ve Türkiye'nin 45 ilinden katılımcıları Çubuk'ta görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Çam, "Çubuk, Ankara'mızın en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Her ne ihtiyacınız olursa biz buradayız ve yanınızdayız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu oyunun kaybedeni yok biliyorum herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.



Kaymakam Adem Keleş, organizasyonun Ankara Savaşı'nın 620. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini vurguladı.



Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Çubuk'un spor kenti olma yolunda ilerlediğini ifade etti.



Konuşmaların ardından Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kaymakam Keleş, Belediye Başkanı Demirbaş ve Rektör Aydınlı, turnuvanın açılış hamlesini yaptı.



10'u yabancı 372 sporcunun katıldığı turnuva, 3 Ağustos'ta sona erecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ