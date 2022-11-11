Ankara'da penaltı beklentisi

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırladığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 3. dakikadasında sol kanattan Pedrinho'nun yaptığı ortada kafalardan seken top sonrası Ankaragücü, topun Hugo'nun eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu ve penaltı bekledi.
Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan oyunu sürdürdü.
Karşılaşmanın 3. dakikadasında sol kanattan Pedrinho'nun yaptığı ortada kafalardan seken top sonrası Ankaragücü, topun Hugo'nun eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu ve penaltı bekledi.
Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan oyunu sürdürdü.
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