Ankara'da penaltı beklentisi

MKE Ankaragücü, Trabzonspor ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi. Ancak devam kararı çıktı.

Haber; Sporx.com
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Ankara'da penaltı beklentisi
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11 Kasım 2022 20:08
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırladığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 3. dakikadasında sol kanattan Pedrinho'nun yaptığı ortada kafalardan seken top sonrası Ankaragücü, topun Hugo'nun eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu ve penaltı bekledi.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan oyunu sürdürdü.

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