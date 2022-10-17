Ankara'da ofsayt tartışması

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında 3. dakikada Batshauyi ile öne geçti. Başkent ekibinin futbolcuları ise pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu yönünde kısa süre itirazda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Ankara'da ofsayt tartışması
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17 Ekim 2022 20:18
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşılaşmasının henüz 3. dakikasında Michy Batshuayi ile öne geçti.

Belçikalı golcü, bu dakikada Lincoln'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu kale ağzından ağlara gönderdi.

MKE Ankaragücü forması giyen futbolcular ise, pozisyonun ilk başlangıcında Batshuayi'nin ofsayt olduğu yönünde kısa süre itirazda bulundu. VAR incelemesinin ardından Batshuayi'nin golü geçerli sayıldı.

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