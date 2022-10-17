Ankara'da ofsayt tartışması

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşılaşmasının henüz 3. dakikasında Michy Batshuayi ile öne geçti.



Belçikalı golcü, bu dakikada Lincoln'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu kale ağzından ağlara gönderdi.



MKE Ankaragücü forması giyen futbolcular ise, pozisyonun ilk başlangıcında Batshuayi'nin ofsayt olduğu yönünde kısa süre itirazda bulundu. VAR incelemesinin ardından Batshuayi'nin golü geçerli sayıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ