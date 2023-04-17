Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Altay karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 28, Altay 32 puana yükseldi.
Gençlerbirliği, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Altay, sahasında İzmir derbisinde Göztepe'yi ağırlayacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 28, Altay 32 puana yükseldi.
Gençlerbirliği, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Altay, sahasında İzmir derbisinde Göztepe'yi ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ