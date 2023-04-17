Ankara'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği ile Altay 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankara'da kazanan çıkmadı
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17 Nisan 2023 22:32
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Altay karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 28, Altay 32 puana yükseldi.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Altay, sahasında İzmir derbisinde Göztepe'yi ağırlayacak.

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