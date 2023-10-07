Ankara'da ilginç istatistik!

MKE Ankaragücü - Kayserispor karşılaşmasında iki takım futbolcularından sarı kart gören olmadı. Mücadelede sarı kart gören isimler ise iki takımın teknik direktörleri Emre Belözoğlu ve Recep Uçar oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankara'da ilginç istatistik!
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07 Ekim 2023 18:10
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Ankaragücü, Garry Rodrigues, Rijad Bajic ve Federico Macheda'nın attığı gollerle maçı 3-0 kazandı.

Mücadelenin ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İki takım futbolcuları karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladı.

Ankara'daki karşılaşmada sarı kart gören isimler Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar oldu.

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