Ankara'da ilginç istatistik!

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Ankaragücü, Garry Rodrigues, Rijad Bajic ve Federico Macheda'nın attığı gollerle maçı 3-0 kazandı.
Mücadelenin ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İki takım futbolcuları karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladı.
Ankara'daki karşılaşmada sarı kart gören isimler Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar oldu.
Ankaragücü, Garry Rodrigues, Rijad Bajic ve Federico Macheda'nın attığı gollerle maçı 3-0 kazandı.
Mücadelenin ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İki takım futbolcuları karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladı.
Ankara'daki karşılaşmada sarı kart gören isimler Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar oldu.