Ankara'da derbiyi evli çift yönetecek

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Ankara derbisinde evli hakem çift görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara'da derbiyi evli çift yönetecek
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09 Eylül 2021 16:47
TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak başkent derbisinde 3 ay önce evlenen hakem çift görev yapacak.

12 Eylül Pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Aynı maçın dördüncü hakemliğini ise eşi Gamze Durmuş Pakkan yapacak. Pakkan çiftinin 3 ay önce hayatlarını birleştirdikleri öğrenildi.

32 yaşındaki Burak Pakkan geçen sezondan bu yana TFF 1. Lig'de görev yapıyor.


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