Ankara'da derbiyi evli çift yönetecek

TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak başkent derbisinde 3 ay önce evlenen hakem çift görev yapacak.



12 Eylül Pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Aynı maçın dördüncü hakemliğini ise eşi Gamze Durmuş Pakkan yapacak. Pakkan çiftinin 3 ay önce hayatlarını birleştirdikleri öğrenildi.



32 yaşındaki Burak Pakkan geçen sezondan bu yana TFF 1. Lig'de görev yapıyor.



