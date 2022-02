Ankara'da bilardo heyecanı

Bilardoda 3 Bant Dünya Kupası, Ankara'da başladı.



Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki kompleksinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 22 ülkeden 149 sporcu katılıyor.



Organizasyonda, Türkiye'den 6'sı milli takım sporcusu olmak üzere ev sahibi kontenjanıyla 25 sporcu yer alıyor.



Şampiyona, 27 Şubat Pazar günü final maçlarıyla sona erecek.



Ersan Ercan: "Ülkeler, bizim yaptığımız organizasyondan çok mutlu"



Türkiye Bilardo Federasyon Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022'nin ilk dünya kupası olduğunu söyledi.



İlk etabın her yıl Türkiye'den başladığını belirten Ercan, şöyle devam etti:



"Bu şampiyonada da milli sporcularımızdan bir dünya kupası şampiyonluğu bekliyoruz. İnşallah kendi yaptırdığımız şampiyonluk kupamız Türkiye'de kalır. Sporcularımız bu gururu inşallah bize yaşatır. Organizasyonda ev sahibi ülkeye biraz daha kontenjan tanınır. Biz 25 Türk sporcuyla katılıyoruz. Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Mehmet Can Çapak, Turgay Orak, Lütfi Çenet milli takım oyuncuları olarak yer alıyor. Diğer oyuncular da belli puanı olduğu için elemelerden geçerek katılıyorlar."



Ülkelerin organizasyon için Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki kompleksine geldiğinde şaşırdığını ifade eden Ercan, "Ülkeler, bizim yaptığımız organizasyondan çok mutlu. Dünyada emsali görülmemiş bir sporcu konforu var. Masasından dinlenme salonlarına kadar her şeyin belli bir standardı var. Tam sporcunun sporculuk hayatlarını yaşayabileceği bir kompleks. Bunun da Türkiye'de olması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.





