Ankara BB Fomget, Hakkarigücü'nü farklı geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off turunda, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Hakkarigücü'nü 5-0 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, çeyrek finale yükseldi.



Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 7. dakikada Misa Kuç ve 45+5. dakikada Olga Ovdiychuk'un golleriyle 2-0 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren başkent temsilcisi, 48. ve 61. dakikada Misa Kuç, 87. dakikada Yana Derkach ile bulduğu gollerle müsabakayı 5-0 kazandı.



Mücadelenin sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in futbolcu ve yöneticileri, galibiyeti oynayarak kutladı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, çeyrek finalde Fatih Vatanspor ile eşleşti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ