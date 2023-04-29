Ankara BB Fomget, Hakkarigücü'nü farklı geçti

Kadın Futbol Süper Ligi play-off turunda, evinde Hakkarigücü'nü 5-0 yenen Ankara BB Fomget, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara BB Fomget, Hakkarigücü'nü farklı geçti
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29 Nisan 2023 17:31
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off turunda, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Hakkarigücü'nü 5-0 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, çeyrek finale yükseldi.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 7. dakikada Misa Kuç ve 45+5. dakikada Olga Ovdiychuk'un golleriyle 2-0 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren başkent temsilcisi, 48. ve 61. dakikada Misa Kuç, 87. dakikada Yana Derkach ile bulduğu gollerle müsabakayı 5-0 kazandı.

Mücadelenin sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in futbolcu ve yöneticileri, galibiyeti oynayarak kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, çeyrek finalde Fatih Vatanspor ile eşleşti.

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