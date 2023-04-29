Ankara BB Fomget, Hakkarigücü'nü farklı geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off turunda, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Hakkarigücü'nü 5-0 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, çeyrek finale yükseldi.
Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 7. dakikada Misa Kuç ve 45+5. dakikada Olga Ovdiychuk'un golleriyle 2-0 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren başkent temsilcisi, 48. ve 61. dakikada Misa Kuç, 87. dakikada Yana Derkach ile bulduğu gollerle müsabakayı 5-0 kazandı.
Mücadelenin sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in futbolcu ve yöneticileri, galibiyeti oynayarak kutladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, çeyrek finalde Fatih Vatanspor ile eşleşti.
Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 7. dakikada Misa Kuç ve 45+5. dakikada Olga Ovdiychuk'un golleriyle 2-0 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren başkent temsilcisi, 48. ve 61. dakikada Misa Kuç, 87. dakikada Yana Derkach ile bulduğu gollerle müsabakayı 5-0 kazandı.
Mücadelenin sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in futbolcu ve yöneticileri, galibiyeti oynayarak kutladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, çeyrek finalde Fatih Vatanspor ile eşleşti.
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