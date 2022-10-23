Ankara BB Fomget, Ataşehir Belediyespor'u 7 golle geçti

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 2. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 7-2 yendi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini Yuliia, Daria, Başak, Benan ve Olga (3) kaydetti. Ligdeki ilk maçında Bitexen 1207 Antalyaspor'u 2-0 yenen başkent ekibi, böylece puanını 6'ya yükseltti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Kulübü Başkanı Ahmet Öksüz, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmayı hedeflediklerini aktaran Öksüz, "Lige iyi başlamak bizim için çok önemliydi. Şükürler olsun ki 2'de 2 yaptık. Amacımız bu seriyi devam ettirerek şampiyonluk kupasını Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimize getirmek." değerlendirmesinde bulundu.



