Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 3. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yendi.



FOMGET 3'TE 3 YAPTI



Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübünden yapılan açıklamaya göre çekişmeli geçen maçta başkent ekibinin tek golünü 62. dakikada Daria attı. Sahadan 1-0 galip ayrılan lider FOMGET, böylece 3'te 3 yaptı.



KERİMOĞLU'NDAN 3 PUAN SÖZLERİ



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, alınan 3 puandan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde, cumhuriyetimizin başkentini temsil eden kızlarımızın aldığı bu galibiyet adına çok mutluyum ve gururluyum. Takımımız, Süper Lig'de 3'te 3 yaparak şampiyonluğa ne kadar inandıklarını bir kez daha herkese kanıtlamış oldu. Her bir futbolcumuz çok çalışıyor ve büyük emek ortaya koyuyor. Bizler de verilen bu emeğin şampiyonlukla taçlandırılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kızlarımızın her daim arkasında olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimize ilk Süper Lig şampiyonluğunu kazandıracağız." ifadelerini kullandı.



"BAYRAM HEDİYESİ VERDİK"



Kulüp başkanı Ahmet Öksüz ise, "Şampiyonluk yolunda üçüncü maçımızı da çok şükür kazandık. Başkentin tek temsilcisi olan kızlarımız, Cumhuriyet Bayramı'nda bu galibiyetle bize çok güzel bir bayram hediyesi vermiş oldu. Adım adım engelleri aşan takımımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.



Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, maçın ardından takım halinde Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.





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