Ankara 5 Haziran Benzin fiyatları (Motorin & Kurşunsuz benzin ne kadar)

Benzin fiyatları Ankara'da 5 Haziran ne olmuş merak edenleri bir hayli çok. Bununla birlikte Ankara'da benzin fiyatları sorgusu en doğru nerede yapılır derken sizler için gelişmeleri derledik. Benzin fiyatlarındaki değişimin ardından yeni fiyatlandırmalar belli oldu. Motorin ve kurşunsuz benzine yapılan indirimlere ilişkin detaylar ortaya çıkıt. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığını tespit ettiklerini belirtmiş ve şirketleri "fiyatları makul seviyeye çekilmeleri" yönünde uyarmıştı. Yapılan bu uyarının ardından dün de akaryakıt şirketleri benzin ve motorin fiyatlarında indirime gitti.

05 Haziran 2020 05:59
Ankara 5 Haziran Benzin fiyatları (Motorin & Kurşunsuz benzin ne kadar)
5 Haziran Ankara benzin fiyatları konusunda yoğun aramalar yapılıyor. Bunun sebebi vatandaşların benzin fiyatları konusunda yapılan indirim veya zamları konuşmak gerekiyor. Benzine gelen yeni zam ve indirimlerin ardından yeni benzin fiyatları belli oldu. Yapılan açıklamalar doğrultusunda en dikkat çeken durumları ortaya çıktı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu indirimlerin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim olacağını belirtti.
Türkiye'de akaryakıta yapılan zam ve indirim miktarını duyuran Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ise söz konusu indirimler hakkında bir rakam belirtmezken, "Rafineri çıkış fiyatı ve vergilerin aynı kalacağı yeni fiyatlar firmaların web adreslerinde ilan edilecek. Fiyatlar firma veya illere göre değişiklik gösterebilecek." açıklamasında bulundu.

5 HAZİRAN ANKARA BENZİN FİYATLARI

Başkentte benzinde en yüksek indirimi 20 kuruşla Türkiye Petrolleri ve Opet yaptı. Petrol Ofisi ve BP ise 19 kuruşluk indirim gerçekleştirdi.

Motorin fiyatlarında en yüksek indirimi 23 kuruşla BP yaparken, Opet ise 22 kuruş indirime gitti. İndirimler sonrasında Ankara'da en ucuz benzin 5.77 TL ile Petrol Ofisi, 5.78 TL ile de Opet ve Türkiye Petrollerinde satılıyor. Motorinde ise en ucuz satış fiyatı 5.33 TL ile BP'de bulunuyor.


İŞTE İSTANBUL BENZİN FİYATLARI

İstanbul'da benzinde en yüksek indirimi 21 kuruşla Türkiye Petrolleri yaptı. Türkiye Petrolleri motorinde ise 20 kuruşluk indirime gitti. Petrol Ofisi ve Lukoil benzinde 18 kuruş indirim yaparken, motorinde Lukoil 18 kuruş, Petrol Ofisi ise 16 kuruş indirimde bulundu. Opet benzinde 13 kuruş, motorinde ise 19 kuruşluk indirim yaptı.

İndirimler sonrasında İstanbul'da en ucuz benzin 5.68 TL ile Türkiye Petrollerinde satılıyor. Motorin ise en ucuz 5.31 TL ile Opet'te.




En ucuz benzin ve motorin fiyatı hangisinde?

Opet, BP, PO ve Shell fiyatları
İzmir'deki akaryakıt firmalarının benzin ve motorin fiyatları

İzmir'de benzin fiyatında en yüksek indirimi 25 kuruşla Opet yaparken, onu 20 kuruşla Türkiye Petrolleri takip etti. Motorin fiyatlarında ise Opet 27, BP 23 kuruşluk bir indirime gitti. Shell ve Türkiye Petrolleri de 20 kuruşluk indirim yaptı. 
İndirim sonrasında en ucuz benzin ve motorin Opet'te satılıyor. Benzin 5.76 TL, motorin fiyatı da 5.31 TL oldu. Türkiye Petrolleri'nde benzin 5.80'den satılırken, Shell ise motorini 5.39'dan satıyor.



BAYİLER BELİRLEMİYOR

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor ve tavan fiyat olarak bayilere bildiriliyor.

Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştiriyor ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını alıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Peki dün gece yarısı hangi firma ne kadar indirime gitti? İşte bugünden itibaren geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları:

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