Ankara 5 Haziran Benzin fiyatları (Motorin & Kurşunsuz benzin ne kadar)

5 Haziran Ankara benzin fiyatları konusunda yoğun aramalar yapılıyor. Bunun sebebi vatandaşların benzin fiyatları konusunda yapılan indirim veya zamları konuşmak gerekiyor. Benzine gelen yeni zam ve indirimlerin ardından yeni benzin fiyatları belli oldu. Yapılan açıklamalar doğrultusunda en dikkat çeken durumları ortaya çıktı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu indirimlerin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim olacağını belirtti.Türkiye'de akaryakıta yapılan zam ve indirim miktarını duyuran Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ise söz konusu indirimler hakkında bir rakam belirtmezken, "Rafineri çıkış fiyatı ve vergilerin aynı kalacağı yeni fiyatlar firmaların web adreslerinde ilan edilecek. Fiyatlar firma veya illere göre değişiklik gösterebilecek." açıklamasında bulundu.Başkentte benzinde en yüksek indirimi 20 kuruşla Türkiye Petrolleri ve Opet yaptı. Petrol Ofisi ve BP ise 19 kuruşluk indirim gerçekleştirdi.Motorin fiyatlarında en yüksek indirimi 23 kuruşla BP yaparken, Opet ise 22 kuruş indirime gitti. İndirimler sonrasında Ankara'da en ucuz benzin 5.77 TL ile Petrol Ofisi, 5.78 TL ile de Opet ve Türkiye Petrollerinde satılıyor. Motorinde ise en ucuz satış fiyatı 5.33 TL ile BP'de bulunuyor.İstanbul'da benzinde en yüksek indirimi 21 kuruşla Türkiye Petrolleri yaptı. Türkiye Petrolleri motorinde ise 20 kuruşluk indirime gitti. Petrol Ofisi ve Lukoil benzinde 18 kuruş indirim yaparken, motorinde Lukoil 18 kuruş, Petrol Ofisi ise 16 kuruş indirimde bulundu. Opet benzinde 13 kuruş, motorinde ise 19 kuruşluk indirim yaptı.İndirimler sonrasında İstanbul'da en ucuz benzin 5.68 TL ile Türkiye Petrollerinde satılıyor. Motorin ise en ucuz 5.31 TL ile Opet'te.İzmir'de benzin fiyatında en yüksek indirimi 25 kuruşla Opet yaparken, onu 20 kuruşla Türkiye Petrolleri takip etti. Motorin fiyatlarında ise Opet 27, BP 23 kuruşluk bir indirime gitti. Shell ve Türkiye Petrolleri de 20 kuruşluk indirim yaptı.İndirim sonrasında en ucuz benzin ve motorin Opet'te satılıyor. Benzin 5.76 TL, motorin fiyatı da 5.31 TL oldu. Türkiye Petrolleri'nde benzin 5.80'den satılırken, Shell ise motorini 5.39'dan satıyor.5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor ve tavan fiyat olarak bayilere bildiriliyor.Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştiriyor ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını alıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.Peki dün gece yarısı hangi firma ne kadar indirime gitti? İşte bugünden itibaren geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları: