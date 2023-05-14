ANKA SEÇİM SONUÇLARI CANLI | ANKA Haber Ajansı seçim sonuçları ne kadar?

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SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ANKA SEÇİM SONUÇLARI ONLİNE CANLI TAKİP FOX TV'DE | Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Seçim Sonuçları milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 14 Mayıs'ta 81 ilde kurulan sandıklarda 64 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkını kullanacak. Hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilliği için oy kullanımın gerçekleştirileceği seçimler saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. Peki, seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte seçim sonuçları 2023!Yüzde 50,74Yüzde 43,44Yüzde 5,33Yüzde 0,49Yüzde 48,02Yüzde 46,22Yüzde 4,32Yüzde 0,45Yüzde 51,12Yüzde 43,05Yüzde 5,32Yüzde 0,50Yüzde 48,02Yüzde 46,22Yüzde 4,32Yüzde 0,45Yüzde 51,43Yüzde 42,74Yüzde 5,32Yüzde 0,51Yüzde 47,76Yüzde 46,48Yüzde 4,31Yüzde 0,45Yüzde 51,94Yüzde 42,19Yüzde 5,33Yüzde 0,53Yüzde 47,27Yüzde 46,98Yüzde 4,31Yüzde 0,46Yüzde 52,29Yüzde 41,82Yüzde 5,35Yüzde 0,53Yüzde 50,26Yüzde 44,39Yüzde 4,84Yüzde 0,51Yüzde 46,84Yüzde 47,40Yüzde 5,31Yüzde 0,46Yüzde 50,26Yüzde 44,39Yüzde 4,84Yüzde 0,51Yüzde 53,62Yüzde 40,42Yüzde 5,40Yüzde 0,56Yüzde 49,85Yüzde 44,80Yüzde 4,83Yüzde 0,52Yüzde 55,46Yüzde 38,58Yüzde 5,39Yüzde 0,58Yüzde 49,72Yüzde 44,98Yüzde 4,77Yüzde 0,5414 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise sporx.com'da olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak. 64 milyon kişinin oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ise sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak. 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Sporx üzerinden canlı takip edebilirsiniz.Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.Saat 21.00'den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.YSK tarafından yapılan duyuruya göre seçimler için oy kullanma saatleri 08:00-17:00 arasıdır.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde bir sonraki oylama 28 Mayıs'ta gerçekleşecek.Seçmenler ikinci turda da yine aynı sandıklarda 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. Bu da seçmen sayısının en az yüzde 50'si +1 oy demektir.