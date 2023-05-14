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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

ANKA HABER AJANSI SEÇİM SONUCU NEDİR? | Anka Haber Ajansı seçim sonuçları yüzde kaç? Anka Haber Ajansı seçim sonucu kaç olduğu merak ediliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arama motorlarında Anka Haber Ajansı seçim sonucu kaç? Anka Haber Ajansı seçim sonuçları yüzde kaç? 14 Mayıs 2023 Anka Haber Ajansı seçim sonuçları! aratılıyor. İşte AA seçim sonuçları!Anka Haber Ajansı verilerine göre sandıkların %94'ü açıldı. Türkiye'de güncel oy oranı şöyle;Recep Tayyip Erdoğan %49.00 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu %45.26 oy aldı.Yüzde 50,74Yüzde 43,44Yüzde 5,33Yüzde 0,49Yüzde 48,02Yüzde 46,22Yüzde 4,32Yüzde 0,45Yüzde 51,12Yüzde 43,05Yüzde 5,32Yüzde 0,50Yüzde 48,02Yüzde 46,22Yüzde 4,32Yüzde 0,45Yüzde 51,43Yüzde 42,74Yüzde 5,32Yüzde 0,51Yüzde 47,76Yüzde 46,48Yüzde 4,31Yüzde 0,45Yüzde 51,94Yüzde 42,19Yüzde 5,33Yüzde 0,53Yüzde 47,27Yüzde 46,98Yüzde 4,31Yüzde 0,46Yüzde 52,29Yüzde 41,82Yüzde 5,35Yüzde 0,53Yüzde 50,26Yüzde 44,39Yüzde 4,84Yüzde 0,51Yüzde 46,84Yüzde 47,40Yüzde 5,31Yüzde 0,46Yüzde 50,26Yüzde 44,39Yüzde 4,84Yüzde 0,51Yüzde 53,62Yüzde 40,42Yüzde 5,40Yüzde 0,56Yüzde 49,85Yüzde 44,80Yüzde 4,83Yüzde 0,52Yüzde 55,46Yüzde 38,58Yüzde 5,39Yüzde 0,58Yüzde 49,72Yüzde 44,98Yüzde 4,77Yüzde 0,54İngiliz haber ajansı Reuters ise, "Rakiplerin ikisi de erken liderliğini ilan etti ancak ikinci tur olabilir" başlığı ile Türkiye seçimlerini okuyucularına servis etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandıkları yönde açıklamalar yaptıklarını yazdı. Henüz resmi açıklamanın yapılmadığı kaydedilen haberlerde, Mansur Yavaş'ın açıklamalarına yer verildi.ABD'li haber kanalı CNN de Türkiye seçimlerini yakından takip ederek gelişmeleri anbean duyurdu. "Erken seçim sonuçları" başlıklı haberinde muhalefetin, erken sonuçların seçimi Kılıçdaroğlu'nun kazandığını gösterdiğini savunduğu ifadelerine verdi. Bir diğer haberinde "Bu bir referandum" başlığını kullanan CNN, Türkiye'de seçimlere ilişkin veriler paylaşıldı.Fransız haber ajansı AFP ise, muhalefetin önde gittiği yönünde açıklamalara yer verdi.İngiliz Guardian ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını veren Guardian, oyların yüzde 50'sinin sayıldığını yazdı.ABD'li haber ajansı AP ise, "Erdoğan önde gidiyor" diyerek, sayılan oylara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğünü yazdı. Muhalefetin ise seçimi Kılıçdaroğlu'nun önde götürdüğüne ilişkin yaptığı açıklamalara yer verilen haberde, Türkiye'nin 100. yılında gerçekleştirilen seçimlerin önemi vurgulandı.Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 ise, Türkiye'deki seçimlerdeki gelişmeleri "son dakika" olarak duyurdu. "5 milyon genç ilk kez oy kullandı" ifadelerini kullanan France 24, oy kullanma işleminin sona erdiğini, yapılan ilk açıklamaları an be an okuyucularına servis etti.Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz.Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.Saat 21.00'den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.Yurtta seçmen 14 Mayıs'ta sandığa gidecek; ancak yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi 27 Nisan'da başladı. 2023 genel seçimleri için yurt dışında toplam 1 milyon 817 bin 10 oy kullanıldı. 9 Mayıs itibarıyla oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt dışında kullanılan tüm oylar özel kuryeler ile Ankara'ya taşınmaya başlandı. Yurt dışında kullanılan oylar ile yurt içi oyların aynı anda sayımına başlanacak.Oy kullanılacak okullar ile mühürlü oy çuvallarının tutulacağı salonlarda güvenlik tedbirleri alındı.İlde seçime giren parti sayısına göre pusulanın boyutu değişecekYüksek Seçim Kurulu'nun matbaaları pusulaları basıyor.Oy pusulaları her il için o ildeki seçime katılan parti ve adaya göre basılıyor. Dolayısıyla pusulanın uzunluğu da her il için farklılık gösteriyor. Basımı tamamlanan pusulalar 14 Mayıs sabahına kadar özenle korunuyor.Pusula yırtılırsa ya da üzerinde yazı olursa oy geçersiz sayılacakOy pusulalarında yırtık olması durumunda o oy geçersiz sayılacak. Bu yüzden uzun oy pusulasının dikkatli katlanması önemli. Mühür dışında, pusulanın herhangi bir yerinde imza, işaret ya da yazı varsa yine oy iptal olacak. Zarfın içinden oy pusulası dışında bir şey çıkarsa kullanılan oy geçersiz olarak kaydedilecek.Oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacakSaatler 17.00'yi gösterdiğinde oy kullanma işlemi tüm yurtta tamamlanacak. Sonrasında kullanılan oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacak.Oy zarfları ile oy kullanan seçmen imzası sayısı karşılaştırılacak, geçersiz zarflar ayrılarak tutanağa geçirilecek, fazla zarf çıkarsa miktar kadar rastgele çekilen oy zarfları yakılarak imha edilecek.Sandık başkanının boş ve yazısız cetveli herkese göstermesi ile ara vermeden ve duraksız ilerleyecek sayım işlemi başlayacak. İtiraz olsa dahi sayım durmayacak.Müşahitler ile bölgede kayıtlı seçmenler sayım işlemlerini izleyebilecekBir sandık üyesi zarfları vermek, iki üye oyları cetvele işlemek, bir üye de zarfları korumak ile görevli olacak. Bu sırada siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile sandık bölgesinde kayıtlı tüm seçmen işlemleri izleyebilecek.Sayım ve döküm işlemi tamamlanınca tüm belgeler seçim torbasına konulup ağzı bağlanarak ilçe seçim kurulu mührü basılacak. Hazırlanan seçim torbası ve mühür, sandık kurulu başkanı ve en az 2 üye ile hızlıca ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilecek. İlçe seçim kurulları sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemlerini siyasi parti temsilcileri ve müşahitlerin huzurunda yapacak. Tüm tutanaklar birleştirilerek il seçim kuruluna gönderilecek.İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak.YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını 14 Mayıs saat 23.59'a kadar ilan edecek.