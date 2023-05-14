ANKA HABER AJANSI SEÇİM SONUCU NEDİR? | Anka Haber Ajansı seçim sonuçları yüzde kaç? Anka Haber Ajansı seçim sonucu kaç olduğu merak ediliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arama motorlarında Anka Haber Ajansı seçim sonucu kaç? Anka Haber Ajansı seçim sonuçları yüzde kaç? 14 Mayıs 2023 Anka Haber Ajansı seçim sonuçları! aratılıyor. İşte AA seçim sonuçları! ANKA HABER AJANSI SEÇİM SONUCU KAÇ?
Anka Haber Ajansı verilerine göre sandıkların %94'ü açıldı. Türkiye'de güncel oy oranı şöyle;
Recep Tayyip Erdoğan %49.00 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu %45.26 oy aldı. ANKA HABER AJANSI SEÇİM SONUÇLARI 2023 Anadolu Ajansı verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 50,74 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 43,44 Sinan Oğan:
Yüzde 5,33 Muharrem İnce:
Yüzde 0,49
ANKA verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 48,02 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 46,22 Sinan Oğan:
Yüzde 4,32 Muharrem İnce:
Yüzde 0,45
21.20 Anadolu Ajansı verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 51,12 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 43,05 Sinan Oğan:
Yüzde 5,32 Muharrem İnce:
Yüzde 0,50 ANKA verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 48,02 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 46,22 Sinan Oğan:
Yüzde 4,32 Muharrem İnce:
Yüzde 0,45
21.00 Anadolu Ajansı verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 51,43 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 42,74 Sinan Oğan:
Yüzde 5,32 Muharrem İnce:
Yüzde 0,51 ANKA verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 47,76 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 46,48 Sinan Oğan:
Yüzde 4,31 Muharrem İnce:
Yüzde 0,45
20.30 Anadolu Ajansı verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 51,94 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 42,19 Sinan Oğan:
Yüzde 5,33 Muharrem İnce:
Yüzde 0,53 ANKA verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 47,27 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 46,98 Sinan Oğan:
Yüzde 4,31 Muharrem İnce:
Yüzde 0,46
20.10 Anadolu Ajansı verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 52,29 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 41,82 Sinan Oğan:
Yüzde 5,35 Muharrem İnce:
Yüzde 0,53 ANKA verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 50,26 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 44,39 Sinan Oğan:
Yüzde 4,84 Muharrem İnce:
Yüzde 0,51
19.45 Anadolu Ajansı verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 46,84 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 47,40 Sinan Oğan:
Yüzde 5,31 Muharrem İnce:
Yüzde 0,46 ANKA verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 50,26 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 44,39 Sinan Oğan:
Yüzde 4,84 Muharrem İnce:
Yüzde 0,51
19.30 Anadolu Ajansı verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 53,62 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 40,42 Sinan Oğan:
Yüzde 5,40 Muharrem İnce:
Yüzde 0,56 ANKA verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 49,85 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 44,80 Sinan Oğan:
Yüzde 4,83 Muharrem İnce:
Yüzde 0,52
19.00 Anadolu Ajansı verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 55,46 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 38,58 Sinan Oğan:
Yüzde 5,39 Muharrem İnce:
Yüzde 0,58 ANKA verileri: Recep Tayyip Erdoğan:
Yüzde 49,72 Kemal Kılıçdaroğlu:
Yüzde 44,98 Sinan Oğan:
Yüzde 4,77 Muharrem İnce:
Yüzde 0,54 REUTERS: "İKİNCİ TUR OLABİLİR"
İngiliz haber ajansı Reuters ise, "Rakiplerin ikisi de erken liderliğini ilan etti ancak ikinci tur olabilir" başlığı ile Türkiye seçimlerini okuyucularına servis etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandıkları yönde açıklamalar yaptıklarını yazdı. Henüz resmi açıklamanın yapılmadığı kaydedilen haberlerde, Mansur Yavaş'ın açıklamalarına yer verildi. CNN: "BU BİR REFERANDUM"
ABD'li haber kanalı CNN de Türkiye seçimlerini yakından takip ederek gelişmeleri anbean duyurdu. "Erken seçim sonuçları" başlıklı haberinde muhalefetin, erken sonuçların seçimi Kılıçdaroğlu'nun kazandığını gösterdiğini savunduğu ifadelerine verdi. Bir diğer haberinde "Bu bir referandum" başlığını kullanan CNN, Türkiye'de seçimlere ilişkin veriler paylaşıldı. AFP VE GUARDIAN: MUHALEFETİN ÖNDE OLDUĞU AÇIKLAMARINA YER VERDİ
Fransız haber ajansı AFP ise, muhalefetin önde gittiği yönünde açıklamalara yer verdi.
İngiliz Guardian ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını veren Guardian, oyların yüzde 50'sinin sayıldığını yazdı. AP: "ERDOĞAN ÖNDE GİDİYOR"
ABD'li haber ajansı AP ise, "Erdoğan önde gidiyor" diyerek, sayılan oylara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğünü yazdı. Muhalefetin ise seçimi Kılıçdaroğlu'nun önde götürdüğüne ilişkin yaptığı açıklamalara yer verilen haberde, Türkiye'nin 100. yılında gerçekleştirilen seçimlerin önemi vurgulandı. FRANCE24: "5 MİLYON GENÇ İLK KEZ OY KULLANDI"
Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 ise, Türkiye'deki seçimlerdeki gelişmeleri "son dakika" olarak duyurdu. "5 milyon genç ilk kez oy kullandı" ifadelerini kullanan France 24, oy kullanma işleminin sona erdiğini, yapılan ilk açıklamaları an be an okuyucularına servis etti. SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
Yurtta seçmen 14 Mayıs'ta sandığa gidecek; ancak yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi 27 Nisan'da başladı. 2023 genel seçimleri için yurt dışında toplam 1 milyon 817 bin 10 oy kullanıldı. 9 Mayıs itibarıyla oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt dışında kullanılan tüm oylar özel kuryeler ile Ankara'ya taşınmaya başlandı. Yurt dışında kullanılan oylar ile yurt içi oyların aynı anda sayımına başlanacak.
Oy kullanılacak okullar ile mühürlü oy çuvallarının tutulacağı salonlarda güvenlik tedbirleri alındı. Yurt dışında oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
İlde seçime giren parti sayısına göre pusulanın boyutu değişecek
Yüksek Seçim Kurulu'nun matbaaları pusulaları basıyor.
Oy pusulaları her il için o ildeki seçime katılan parti ve adaya göre basılıyor. Dolayısıyla pusulanın uzunluğu da her il için farklılık gösteriyor. Basımı tamamlanan pusulalar 14 Mayıs sabahına kadar özenle korunuyor.
Pusula yırtılırsa ya da üzerinde yazı olursa oy geçersiz sayılacak 14 Mayıs günü sabah 08.00 itibarıyla sandıklar açılacak. Seçmeni uzun bir oy pusulası ile "tercih" ya da "evet" mührü bekliyor olacak.
Oy kullanırken yanlışlık yaptığını söyleyene yeni pusula verilmeyecek.
Oy pusulalarında yırtık olması durumunda o oy geçersiz sayılacak. Bu yüzden uzun oy pusulasının dikkatli katlanması önemli. Mühür dışında, pusulanın herhangi bir yerinde imza, işaret ya da yazı varsa yine oy iptal olacak. Zarfın içinden oy pusulası dışında bir şey çıkarsa kullanılan oy geçersiz olarak kaydedilecek. Oy pusulalarının basımı tamamlandı
Oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacak
Saatler 17.00'yi gösterdiğinde oy kullanma işlemi tüm yurtta tamamlanacak. Sonrasında kullanılan oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacak.
Oy zarfları ile oy kullanan seçmen imzası sayısı karşılaştırılacak, geçersiz zarflar ayrılarak tutanağa geçirilecek, fazla zarf çıkarsa miktar kadar rastgele çekilen oy zarfları yakılarak imha edilecek.
Sandık başkanının boş ve yazısız cetveli herkese göstermesi ile ara vermeden ve duraksız ilerleyecek sayım işlemi başlayacak. İtiraz olsa dahi sayım durmayacak. Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
Müşahitler ile bölgede kayıtlı seçmenler sayım işlemlerini izleyebilecek
Bir sandık üyesi zarfları vermek, iki üye oyları cetvele işlemek, bir üye de zarfları korumak ile görevli olacak. Bu sırada siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile sandık bölgesinde kayıtlı tüm seçmen işlemleri izleyebilecek.
Sayım ve döküm işlemi tamamlanınca tüm belgeler seçim torbasına konulup ağzı bağlanarak ilçe seçim kurulu mührü basılacak. Hazırlanan seçim torbası ve mühür, sandık kurulu başkanı ve en az 2 üye ile hızlıca ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilecek. İlçe seçim kurulları sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemlerini siyasi parti temsilcileri ve müşahitlerin huzurunda yapacak. Tüm tutanaklar birleştirilerek il seçim kuruluna gönderilecek. Seçim sonucu ne zaman açıklanacak?
İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.
İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak.
YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını 14 Mayıs saat 23.59'a kadar ilan edecek.