Angelo Sagal'ın beklentisi yüksek maaş!

Gaziantep FK'nın kadrosuna katmak istediği Angelo Sagal ile yapılan görüşmede olumlu sonuç çıkmadı.

, Fotoğraf; AA
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Angelo Sagal'ın beklentisi yüksek maaş!
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18 Mayıs 2021 12:53
Daha önce ilk olarak gazetemizin duyurduğu Sagal transferinde pürüzlerin çıktığı öğrenildi.

Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre; Yukatel Denizlispor ile başarılı bir sezon geçiren ve birçok takımın gözdesi haline gelen Sagal ile kırmızı siyahlı kulübün bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Oyuncuyu kadroya katmak isteyen Gaziantep FK'nın Sagal'ın yüksek rakam istemesi sebebiyle şu an için bu transfer görüşmesini askıya aldığı bildirildi.


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