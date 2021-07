Angelo Sagal, gelecek sezon için iddialı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni transferi Angelo Sagal, gelecek sezon geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir performans ortaya koyacağını söyledi.



Bolu'daki Karaçayır Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin 28 yaşındaki kanat oyuncusu, AA muhabirine açıklamada bulundu.



Kampta kısa geçen sürede çok verimli çalıştıklarını ve zorlu bir antrenman temposu yaşadıklarını belirten Sagal, "Bu süreç biz futbolcular için gerekli olan bir durum. Yeni sezona iyi hazırlanmamız gerekiyor. Takım olarak yeni hocamıza alışma sürecimiz devam ediyor. Yavaş yavaş yeni ekibe alışıyoruz. Şu an kampın oldukça iyi geçtiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz sezon Yukatel Denizlispor'da oynayan ve gösterdiği performansla takımın dikkati çeken isimlerinin başında gelen Sagal, yeni takımında çok iyi karşılandığını dile getirdi.



Gaziantep'teki arkadaşlarının çalışma şekline uygun insanlar olduğunu vurgulayan Şilili kanat oyuncusu, teknik direktörleri Erol Bulut'un kendilerinden yoğun çalışmalarını istediğini ve takım olarak bu doğrultuda hareket ettiklerini aktardı.



Takımdan bazı isimlerin ayrıldığını ve kendisiyle beraber yeni transferlerin eklendiğini hatırlatan Sagal, her geçen gün daha iyi bir uyum yakaladıklarının altını çizdi.



- "Bu sezon daha iyi olacağım"



Angelo Sagal, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da kişisel performansını beğendiğini ve gelecek sezon yeni takımında daha iyi işlere imza atacağını ifade etti.



Denizlispor'da iyi çalışmalarına rağmen kümede kalmayı başaramadıklarını belirten Sagal, "Geçen sezon takımım küme düştü ama artık yeni bir takımdayım. Bu sene geçen yıldan daha iyisini yapmaya ve daha iyi oynamaya çalışacağım. Hem şehir hem takım için arkadaşlarımla daha iyisini yapmaya çalışacağız. Benim için bireysel performanstan daha önemli olan takımın performansı. Çünkü takım iyi olursa doğal olarak bireysel performans da daha iyi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'ye gelmeden önce burada kalıcı olmayı hedeflediğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Türkiye'de kalıcı olmayı başardım. Denizli'ye geldim ama maalesef takım küme düştü. Takımım küme düşmüş olmasına rağmen ben daha iyi bir takıma gelerek Türkiye'de kalıcı olma hedefimi gerçekleştirmiş oldum. Yeni hedefim burada kalıcı olarak daha ilerilere gidebilmek." diye konuştu.



Transfer sürecinde birçok takımdan teklif aldığını ama kendisini en çok isteyen kulübün Gaziantep olduğunu anlatan Sagal, şöyle devam etti:



"Bir futbolcu için kulüp seçerken en önemli şeylerden biri sizi ne kadar istedikleridir. Menajerimle de konuştum o da aynı fikirde. Kulübe gittiğinizde başkan ya da yönetim sizi istiyordur ama hoca istemiyordur veya hoca istiyordur ama başkan ya da yönetim istemiyordur. Ben buraya gelmeden önce bana söylenen şey hem hocanın hem de yönetim ve başkanın beni istediğiydi. Teklifler aldım ama burayı tercih etmemde en büyük sebeplerden biri buydu. Hem yönetim hem hoca beni istedikleri için Gaziantep'i tercih ettim."



- "Erol hoca çok istekli ve çalışkan"



Sagal, Erol Bulut ve ekibinin hem çalışkan hem de istekli olduğunu söyledi.



Süper Lig'i çok sert ve zorlu bulduğunu vurgulayan Sagal, karşısında oynadıkları beklere karşı çok zorlandığını dile getirdi.



Fiziksel açıdan Türkiye'de güçlü olmanın önemine değinen Şilili oyuncu, "Bu durum benim içinde biraz iyi oldu diyebilirim çünkü bir futbolcu olarak fiziksel yönümü de geliştirmem gerekti. Dolayısıyla bu durum aslında bana yardımcı oldu." şeklinde görüş belirtti.



Performansını artırmak adına her zaman çok çalıştığını dile getiren Sagal, teknik direktör Erol Bulut ve ekibine ilişkin şunları kaydetti:



"Erol hoca şimdiye kadar tanıdığım kadarıyla çok istekli ve çalışkan biri. Ekibi de çok istekli. Bize hazırladıkları antrenmanlardan zaten bunu fark ediyoruz. Zorlu antrenmanlar yaptırarak bizi maçlara ve lige çok iyi hazırlamak istiyorlar ve bu çok belli oluyor. Sürekli yeni bir şeyler deniyorlar. Açık ve bariz bir şekilde görülebilir ki çok çalışkan bir ekip. Oynamam için performansımın iyi olması lazım. Dolayısıyla çok sıkı çalışmalıyım. Benim felsefeme göre bir takımda oyuncunun ismi hiç önemli değil. Kim daha iyiyse onun oynaması gerekir. Dolayısıyla benim oynayabilmem için iyi çalışmam gerekiyor."



Sagal, henüz yeni çalışmaya başladıklarını ve hedefler konusunda bir toplantı gerçekleştiremediklerini belirterek, kişisel olarak Avrupa kupalarını hedef koyduğunu dile getirdi.



Şu anda takım olarak sadece fiziksel çalışmalara odaklandıklarını ama her futbolcunun bireysel hedeflerinin bulunduğunu hatırlatan Sagal, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sezona iyi hazırlanıp bütün sezonu çok iyi bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Bunu fiziksel olarak sürdürebilmemiz lazım. Şu an hedefleri konuşmamış olmamıza rağmen hepimizin hedefi sezonu üst sıralarda bitirebilmek. Tabii ki Avrupa Ligi'nde oynayabiliriz. Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak çok zor bu herkesin isteğidir ama onun öncesinde Avrupa Ligi'nde oynamak veya Şampiyonlar Ligi'nde oynamak tüm takımın isteğidir. Geçen sene taraftarlar statlara gelemedi ama bu sene gelecekler. Seyirciler maçlara gelmeyi çok özledi. Biz de maçlardan zevk almaları için, oraya daha çok gelmeleri için sahada her şeyi yapacağız."