Angelino'nun yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'ın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanmama kararı aldığı Angelino'dan kendisine kulüp bulması istenmişti.
Ajax ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkaramayan İspanyol sol bek, Torino'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı.
Transfer gelişmesini duyuran Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Torino, Galatasaray forması giyen Angelino'yu kadrosuna katmak oyuncunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı. Angelino, Torino ile anlaşırsa; Leipzig, Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesini feshedecek.
Öte yandan Leipzig, Galatasaray'a Angelino'nun kiralama bedelinde de indirim yapacak. Anlaşma sağlandı. Taraflar Angelino'nun Torino ile anlaşmasını bekleniyor.
Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Ajax ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkaramayan İspanyol sol bek, Torino'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı.
Transfer gelişmesini duyuran Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Torino, Galatasaray forması giyen Angelino'yu kadrosuna katmak oyuncunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı. Angelino, Torino ile anlaşırsa; Leipzig, Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesini feshedecek.
Öte yandan Leipzig, Galatasaray'a Angelino'nun kiralama bedelinde de indirim yapacak. Anlaşma sağlandı. Taraflar Angelino'nun Torino ile anlaşmasını bekleniyor.
Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino 1 gol attı ve 1 asist yaptı.