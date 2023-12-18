Angelino'nun talipleri artıyor

Galatasaray'da büyük beklentilerle transfer edilen ancak; performansıyla vasatı aşamayan Angelino, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak için gün sayıyor.
Galatasaray, oyuncu için 6 milyon Euro bedeli kasasından çıkarmak istemezken, İspanyol bekin talipleri ise artıyor.
Almanya'dan Union Berlin ve İspanya'dan Sevilla'nın radarındaki futbolcuya Fransa'dan da talip çıktığı öğrenildi.
Angelino bu sezon Galatasaray'da 1 asist üretti.
Galatasaray, oyuncu için 6 milyon Euro bedeli kasasından çıkarmak istemezken, İspanyol bekin talipleri ise artıyor.
Almanya'dan Union Berlin ve İspanya'dan Sevilla'nın radarındaki futbolcuya Fransa'dan da talip çıktığı öğrenildi.
Angelino bu sezon Galatasaray'da 1 asist üretti.