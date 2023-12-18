Angelino'nun talipleri artıyor

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın gözden çıkardığı Angelino'nun talipleri artıyor. İspanyol futbolcuya bu kez Fransa'dan bir talip çıktı.

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Angelino'nun talipleri artıyor
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18 Aralık 2023 12:16
Galatasaray'da büyük beklentilerle transfer edilen ancak; performansıyla vasatı aşamayan Angelino, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak için gün sayıyor.

Galatasaray, oyuncu için 6 milyon Euro bedeli kasasından çıkarmak istemezken, İspanyol bekin talipleri ise artıyor.

Almanya'dan Union Berlin ve İspanya'dan Sevilla'nın radarındaki futbolcuya Fransa'dan da talip çıktığı öğrenildi.

Angelino bu sezon Galatasaray'da 1 asist üretti.

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