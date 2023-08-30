Angelino: "Kendimi geliştirmem gereken çok şey var"

Galatasaraylı Angelino, Molde maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Angelino: 'Kendimi geliştirmem gereken çok şey var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2023 00:53
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 00:57
Galatasaray'a Molde karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Angelino, karşılaşma sonrası açıklama yaptı.

Maç değerlendirmesine kendisiyle ilgili özeleştirilerle başlayan İspanyol oyuncu, "Zor bir maçtı ama biraz da biz zorlaştırdık. Kendimi geliştirmem gereken çok şey var. Bu kulübün yerini düşünce, çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şu anda mutluyuz, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın keyfini çıkaracaklarını belirten Angelino, "Keyfini çıkarmamız gerekiyor. Biraz zaman var. Onu hak ettiğimizi düşünüyorum. Dünyanın en prestijli yerinde oynayacağız. Keyfini çıkaracağız. Taraftara çok teşekkür ediyoruz. Bize desteklerini hiçbir zaman eksik etmiyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery