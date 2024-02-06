Angelino ilk maçında De Rossi'yi ve İtalyan basınını etkiledi

Sezon başında klralık olarak Galatasaray'a gelen İspanyol oyuncu Angelino, bekleneni veremeyince takımdan ayrıldı.
RB Leipzig tarafından Roma'ya kiralanan Angelino ilk maçına Cagliari karşısında ilk 11'de çıktı. 58 dakika sahada kalan yıldız oyuncu geçer not aldı. Teknik Direktörü De Rossi maçın ardından, 26 yaşındaki oyuncu için, "Onun sihirli bir dokunuşu var" ifadelerini kullandı.
İtalyan basını, 'Angelino etkiledi' başlıklı bir haberde; "Art arda iki mükemmel orta yaptı. Aralık'tan beri forma giymediği için 58. dakikada yorgun bir şekilde oyundan alındı." ifadelerine yer verdi.
RB Leipzig tarafından Roma'ya kiralanan Angelino ilk maçına Cagliari karşısında ilk 11'de çıktı. 58 dakika sahada kalan yıldız oyuncu geçer not aldı. Teknik Direktörü De Rossi maçın ardından, 26 yaşındaki oyuncu için, "Onun sihirli bir dokunuşu var" ifadelerini kullandı.
İtalyan basını, 'Angelino etkiledi' başlıklı bir haberde; "Art arda iki mükemmel orta yaptı. Aralık'tan beri forma giymediği için 58. dakikada yorgun bir şekilde oyundan alındı." ifadelerine yer verdi.