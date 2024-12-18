Angelino: "Dybala'ya gitmemesini söylediğim yalan"

Angelino, Paulo Dybala'nın Galatasaray'a gitmemesi konusunda tavsiye verdiği iddialarını yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Angelino: 'Dybala'ya gitmemesini söylediğim yalan'
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18 Aralık 2024 17:40
Son güncelleme 18 Aralık 2024 18:00
Galatasaray, Paulo Dybala'yı transfer etmek için görüşmelerini sürdürürken İtalyan basınından flaş bir iddia gelmişti.

Dybala'nın Roma'dan takım arkadaşı Angelino, kendisine yöneltilen iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU BİR YALAN"

İtalya basınında çıkan Nicolo Schira imzalı haberde, Roma forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Angelino'nun, Paulo Dybala'yı Galatasaray'a gitmemesi konusunda uyardığı iddia edilmişti. 

Haberi yalanlayan Angelino, "Yalan haberlere inanmayın. Ben bulunduğum takımlar hakkında asla kötü konuşmam." ifadelerini kullandı.
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