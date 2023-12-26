Angelino'dan veda gibi paylaşım!

Galatasaray'da yola devam edilmesi beklenmeyen Angelino'dan veda gibi bir paylaşım geldi.

, Fotoğraf; AA
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Angelino'dan veda gibi paylaşım!
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26 Aralık 2023 11:18
Galatasaray'da Ocak transfer döneminde en az 3 transfer yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Angelino'dan veda gibi bir paylaşım geldi.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrolarında yer almayan Angelino pazartesi gecesi geç saatlerde içinde çocuğunun da bulunduğu uçaktan fotoğraf paylaştı.

Galatasaray taraftarları sosyal medyada Angelino'nun yaptığı paylaşımı ayrılık olarak yorumladı.

Galatasaray forması altında 19 maçta sahaya çıkan Angelino 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Angelino'nun paylaşımı şu şekilde:



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