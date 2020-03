Angelina Jolie ve Kylie Jenner bağışta yarıştı

Dünyaca ünlü isimler Angelina Jolie ve Milyarder reality show yıldızı ve kozmetik markası kurucusu Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele kapsamında yaptıkları bağışlarla dikkat çekti.Ünlü oyuncu, 30 ülkede dar gelirli ailelere gıda yardımında bulunan No Kid Hungry derneğine 1 milyon dolar bağışlarken, reality yıldızı ise ABD'de iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağış yaptı.Kylie Jenner, yeni tip Koronavirüs'le mücadelede koruyucu maske üretilmesi için 1 milyon dolar bağışladı.TMZ'de belirtilene göre Keeping Up With The Kardashians programından Kylie Jenner, sağlık çalışanlarının maske gibi koruyucu materyeller alabilmesi için bağış yaptı. 22 yaşında 1 milyar dolardan fazla kişisel servesti olan Jenner, sağlık çalışanları için 1 milyon dolar bağışladı.