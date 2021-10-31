Angela Merkel'den Kimmich yorumu!

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, koranavirüs aşısı yaptırmadığını açıklayan Joshua Kimmich için açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Angela Merkel'den Kimmich yorumu!
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31 Ekim 2021 17:06
Bayern Münih'te forma giyen ve henüz koranavirüs aşısı olmadığını söyleyen Joshua Kimmich için bir yorum da Angela Merkel'den geldi.

Almanya Şansölyesi Merkel, Kimmich'in aşı olmama kararını değerlendirirken, "Kararını gerekçelendirdiği nedenler çok ilginç. Şüphelerine ve sorunlarına cevap olarak, çok fazla kamusal gerçek var. Umarım Kimmich bu konuda biraz daha düşünür. Çok düşünceli bir futbolcu olduğunu biliyorum" açıklamalarında bulundu.

"ENDİŞEM VAR!"

Joshua Kimmich daha önce yaptığı açıklamada, "Aşı olmadım çünkü uzun vadeli sonuçları görmek istiyorum. Sorumluluğumun farkındayım, hijyenik gereklilikleri yerine getiriyorum, 2-3 günde bir test oluyorum. Herkes kendi kararını versin. Birkaç endişem var ancak gelecekte pek tabii ki aşı olabilirim" dedi.

BAYERN: "KARARI KENDİSİ VERİR"

Öte yandan Bayern Münih Başkanı Herbert Heiner de daha önce yaptığı açıklamada kulüp olarak aşıyı zorunlu tutmadıklarını söyledi. Heiner, açıklamasında "Bayern aşıyı destekliyor ama burada aşı olmak isteyenler bu kararı kendisi verir. Bu herkesin kendi seçimi, bunu kabul etmek zorundasınız" ifadelerine yer verdi.


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