Angela Carini'ye olimpiyat şampiyonu kadar ödül!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli Imane Khelif ile çıktığı müsabakadan çekilen İtalyan boksör Angela Carini'ye, olimpiyat şampiyonuna verilen para ödülü kadar ödül vereceklerini açıkladı.



Umar Kremlev, IBA'nın internet sayfasında yer alan açıklamasında, Angela Carini'ye olimpiyat şampiyonu gibi para ödülü verileceğini belirtti.



Carini'nin, maçın ardından yaptığı açıklama sırasında ağladığını hatırlatan Kremlev, "Onun gözyaşlarına bakamadım. Ben bu tür durumlara kayıtsız değilim. Her boksörü koruyacağımızın garantisini verebilirim. Kadın boksunu neden öldürdüklerini anlamıyorum. Güvenlik nedeniyle ringde yalnızca uygun sporcular yarışmalıdır." ifadelerini kullandı.



Kremlev ayrıca, Imane Khelif gibi tartışma konusu olan bir başka boksör Tayvanlı Lin Yu Ting'in mağlup ettiği Özbekistanlı boksör Sitora Turdibekova'ya da destek vereceklerini açıkladı.



