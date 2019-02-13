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Angel Di Maria'dan taraftarlara: "F..k off!"

Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Angel Di Maria, Manchester United'ı 2-0 mağlup ettikleri maçta İngiliz taraftarlara "F..k off" diye bağırdı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Angel Di Maria'dan taraftarlara: 'F..k off!'
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13 Şubat 2019 01:10
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı Old Trafford'a 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'de Angel Di Maria, yaptığı hareketle maça damgasını vurdu.

Takımının iki golünde de asistleri yapan Arjantinli futbolcu, Kimpembe'nin golünün ardından Manchester Unitedlı taraftarlara "F.. off" şeklinde bağırdı.

Bu olaydan birkaç dakika sonrasında ise İngiliz taraftarlar, Angel Di Maria'ya şişe fırlattı ve ıslıklarla maç sonuna kadar protesyo etti.

Angel Di Maria, 2014 yılında Manchester United'a 75 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve bir sezon sonra ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu.



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