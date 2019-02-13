Angel Di Maria'dan taraftarlara: 'F..k off!'

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı Old Trafford'a 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'de, yaptığı hareketle maça damgasını vurdu.Takımının iki golünde de asistleri yapan Arjantinli futbolcu, Kimpembe'nin golünün ardından Manchester Unitedlı taraftarlara "F.. off" şeklinde bağırdı.Bu olaydan birkaç dakika sonrasında ise İngiliz taraftarlar, Angel Di Maria'ya şişe fırlattı ve ıslıklarla maç sonuna kadar protesyo etti.Angel Di Maria, 2014 yılında Manchester United'a 75 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve bir sezon sonra ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu.