Angel Di Maria'dan ayrılık sinyali! Juventus devrede

ve Arjantinli Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu, gelecek sezon başka bir takımda oynayabileceğini ifade etti.Fransa basınına konuşan Angel Di Maria, "Önümüzdeki sezon PSG'de olacak mıyım bilmiyorum. Burada mutluyum ama kulübün oyuncu transfer etmesi ve bunun için futbolcu satması gerekiyor" şeklinde konuştu.Neymar'ın sağlıklı olduğu dönemde az forma şansı bulmasına sitem eden Di Maria, "İlk 11'de yer almamak beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü iyi durumdaydım ve takıma daha fazla katkı sağlayabilirdim" dedi.İtalya basınında yer alan haberlere göre; Juventus sezon sonunda Arjantinli futbolcu için PSG'nin kapısını çalacak.