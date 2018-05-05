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Angel Di Maria'dan ayrılık sinyali! Juventus devrede

Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Angel Di Maria, sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Angel Di Maria'dan ayrılık sinyali! Juventus devrede
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05 Mayıs 2018 01:26
Paris Saint-Germain ve Arjantinli Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Angel Di Maria, gelecek sezon başka bir takımda oynayabileceğini ifade etti.

"FUTBOLCU SATMASI GEREKİYOR"

Fransa basınına konuşan Angel Di Maria, "Önümüzdeki sezon PSG'de olacak mıyım bilmiyorum. Burada mutluyum ama kulübün oyuncu transfer etmesi ve bunun için futbolcu satması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Neymar'ın sağlıklı olduğu dönemde az forma şansı bulmasına sitem eden Di Maria, "İlk 11'de yer almamak beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü iyi durumdaydım ve takıma daha fazla katkı sağlayabilirdim" dedi.

"JUVENTUS İSTİYOR"

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Juventus sezon sonunda Arjantinli futbolcu için PSG'nin kapısını çalacak.



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