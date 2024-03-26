Angel Di Maria ve ailesine ölüm tehdidi!

Arjantin milli takımının yıldızı Angel Di Maria ve ailesi, memleketi Rosario'daki uyuşturucu kartelinden ölüm tehdidi aldı

, Fotoğraf; Imago
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Angel Di Maria ve ailesine ölüm tehdidi!
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26 Mart 2024 13:22
Benfica formasını giyen Arjantinli yıldız futbolcu Angel Di Maria'nın ailesine bir ölüm tehdidi gönderildi. Rosario yakınlarındaki evlerine bırakılan mesajda "Oğlunuz Angel'e Rosario'ya geri dönmemesini söyleyin, yoksa birinizi öldürerek onu mahvederiz. Pullaro bile (vali) sizi kurtaramaz." yazıldı.

Aralık ayından beri bölgenin valisi olan Maximiliano Pullaro, bir süre önce yerel uyuşturucu kaçakçılarına karşı savaş ilan etmişti.

GÜÇ GÖSTERİSİ YAPIYOR

Uyuşturucu kartellerinin Di Maria'yı ve ailesini hedef alarak Vali'ye misilleme ve güç gösterisi yaptığı konuşuluyor.

Geçen yıl da Rosario'lu Lionel Messi'nin kayınpederine ait bir işletme kurşunlanmıştı.

ARJANTİN'İN EN TEHLİKEL ŞEHRİ

Buenos Aires'e 300 kilometre uzaklıktaki Rosario, 100 bin kişi başına 22 cinayetle Arjantin'in en tehlikeli şehri kabul ediliyor. Tahıl ihracatı için önemli bir liman şehri olan Rosario'da yerel uyuşturucu kaçakçılığı yıllardır sürüyor. Aynı zamanda komşu ülkelerden gelen çeteler için de bir geçiş noktası konumunda.

Şehirde sadece mart ayı başlarında 5 günde 4 cinayet yaşandı.

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