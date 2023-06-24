Angel Di Maria'nın yeni adresi netleşiyor!

Juventus'tan ayrılan Angel Di Maria'nın önümüzdeki hafta Benfica ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Angel Di Maria'nın yeni adresi netleşiyor!
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24 Haziran 2023 19:45
Son güncelleme 24 Haziran 2023 19:47
Juventus'tan ayrılan Angel Di Maria'nın yeni takımı yavaş yavaş netleşiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Angel Di Maria, önümüzdeki hafta Benfica ile sözleşme imzalayacak.

Oyuncu ile sözlü anlaşmaya varan Portekiz ekibinin kısa süre içinde transferi resmiyete dökeceği belirtildi. Anlaşmanın ise Haziran 2024'e kadar geçerli olacağı aktarıldı.

Juventus ile 40 maça çıkan Arjantinli yıldız 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

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