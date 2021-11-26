Angel Di Maria: "Ballon d'Or'u Messi hak ediyor"

PSG'nin hücum oyuncusu Angel Di Maria, Lionel Messi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Angel Di Maria: 'Ballon d'Or'u Messi hak ediyor'
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26 Kasım 2021 22:53
Fransa Ligue 1 takımlarından PSG'nin hücum oyuncusu Angel Di Maria, takım arkadaşı Lionel Messi için açıklamalarda bulundu.

Ballon d'Or'u Messi'nin kazanması gerektiğini söyleyen Arjantinli futbolcu, "Bu yıl Ballon d'Or'u kazanmayı Messi hak ediyor. Kariyerinde önemli bir yıl geçirdi. Ülkesiyle Copa America'yı kazandı. Bu nedenle Ballon d'Or'u almayı hak ediyor." dedi.

Messi'nin PSG'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Di Maria, "Messi, Paris'te olmaktan çok memnun. Ailesi iyi, çocuklar eğleniyor. Onun için kolay değildi çünkü tüm hayatı boyunca Barcelona'da yaşadı. Yeni bir ev, yeni bir takım onun için kolay değil." ifadelerini kullandı.


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