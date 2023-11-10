Ange Postecoglou, Premier Lig'de tarihe geçti

Üst üste 3. kez ligde ayın teknik direktörü seçilen Tottenham Hotspur teknik direktörü Ange Postecoglou, sezonun ilk 3 ayında da bu ödülü kazanan ilk teknik adam olma başarısı gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ange Postecoglou, Premier Lig'de tarihe geçti
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10 Kasım 2023 19:21
Son güncelleme 10 Kasım 2023 19:22
Yaz ayında Tottenham Hotspur'un başına geçen ve oldukça formda bir sezon geçiren Tottenham Hotspur teknik direktörü Ange Postecoglou, Premier Lig'de ayın antrenörü ödülünü kazandı. 

Ange Postecoglou, sezonun ilk iki ayında da bu ödülün sahibi olurken Guardiola, Jurgen Klopp ve Conte'nin ardından ödülü üst üste üç kez kazanan dördüncü teknik adam olmayı başardı.

Öte yandan 58 yaşındaki teknik adam, Premier Lig tarihinde sezonun ilk 3 ayında bu ödülü kazanan ilk antrenör olmayı başardı.

İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR 

Premier Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Ange Postecoglou'nun öğrencileri, geçtiğimiz hafta Chelsea'ye mağlup olmuş ve Manchester City'e geçilerek ligde ikinci sıraya gerilemişti. 

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