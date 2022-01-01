Ange Postecoglou'dan İngiltere'nin oyununa eleştiri!

Tottenham Hotspur teknik direktörü Ange Postecoglou, İngiltere'nin EURO 2024 performansını değerlendirdi.

Ange Postecoglou'dan İngiltere'nin oyununa eleştiri!
Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'u çalıştıran Ange Postecoglou, EURO 2024'te mücadele eden İngiltere Milli Takımı'nı yorumladı.

Postecoglou, İngiltere Milli Takımı'nın oyununa dair eleştirilerde bulundu.

Avustralyalı teknik adam, "Böyle bir turnuvada deneyimin önemli olduğunu düşünüyorum. Jordan Pickford sık sık son iki turnuvaya atıfta bulundu ve eminim takım içinde de bundan bahsediyorlardır. Takım çok genç.'' dedi.

Yavaş bir oyun oynandığını söyleyen Postecoglou, Form açısından, oyuncular açısından biraz daha özgür ve özgüvenli oynamaya ihtiyaçları var. Oyun yavaş oynanıyor, bunu terse çevirmeliler. Bu kadro iyisini yapabilir. Bence bu sorunları görmezden gelirseniz turnuvanın bir noktasında bu karşınıza çıkacaktır.'' yorumunu yaptı. 

EURO 2024'te C grubunda mücadele eden İngiltere, oynadığı iki maç sonunda 4 puan topladı. 

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
Marco Rossi
Marco Rossi'den sakatlık açıklaması!
Murat Yakın:
Murat Yakın: ''Doğru takım ruhuna sahibiz''
Steve Clarke
Steve Clarke'tan hakeme penaltı tepkisi!
Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann'dan Füllkrug'a övgü!
Niclas Füllkrug:
Niclas Füllkrug: ''Bu gol belirleyici olabilir''
Sporx Anasayfasına Dön