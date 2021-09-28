Anelka: "Messi'yi böyle yönetemezsiniz"

Efsane Fransız golcü Nicolas Anelka eski takımı PSG'de Messi, Mbappe ve kendi kariyeriyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Anelka: 'Messi'yi böyle yönetemezsiniz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2021 09:00
Efsane Fransız golcü Nicolas Anelka verdiği son röportajda kendi kariyeri ve eski kulübü PSG ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nicolas Anelka RMC Sport'a verdiği röportajda Pochettino'nun Messi'yi 65. dakikada oyundan almasına ilişkin soruya, "Altı kez Ballon d'Or alan bir futbolcuyu gol atamamışken 65. dakikada oyundan alamazsınız. Bir golcü hocasının kendisine güvenmesini ister. Messi Pochettino'nun bu yaptığını unutmayacak. Parc des Princes'deki ilk maçta olacak şey değildi. Messi'yi böyle yönetemezsin" açıklamasını yaptı.

"İNGİLTERE İSPANYA'DA OLSA BALLON D'OR'U ALIRDI"

Fransız efsane Kylian Mbappe'nin durumuna da değinerek, "Mbappe Ballon d'Or'u hayal ediyor. UEFA katsayısına göre en iyi 6. ligde oynarken bunu yapamaz! Son 3 sezondur İngiltere ve İspanya Ligi'nde oynasaydı çoktan Ballon d'Or'u alırdı." değerlendirmesini yaptı.

Anelka şimdilerde hocalık kariyerini başlatmak istediğini ancak Fransa'da sadece PSG'yi çalıştırabileceğini belirterek Asya veya Körfez ülkelerinde çalışabileceğini belirtti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.