Anelka'dan Abramovich'e övgü!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nicolas Anelka, Rus iş adama Roman Abramovich ile ilgili konuştu.



Anelka, RMC Sport'a verdiği demeçte, "Gerçekten çok üzgünüm. Abramovich, Chelsea'yi satın aldığında her zaman kulübü ligde ilk 5'in arasında tuttu. O, kazanılan tüm kupalarla, Chelsea'yi bulunduğu konuma getirmeyi başaran isimdi." dedi.



"İNGİLİZ FUTBOLU İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI"



Abramovich'in İngiliz futbolu için çok şey yaptığını belirten Fransız efsane, "Onu çok az görürdük ama soyunma odasına geldiğinde sınıf ortamı vardı. Çok saygı görürdü, her zaman arka planda dururdu. Bu durum gerçekten üzücü çünkü İngiliz futbolu ve Chelsea için çok şey yaptı. Sanırım tüm taraftarlar da benimle aynı fikirde." diyerek sözlerini noktaladı.



Rus iş adamı Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası sahibi olduğu Chelsea kulübünü satma kararı almıştı.





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