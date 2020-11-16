Andy van der Meyde'den 'intihar' itirafı

41 yaşındaki Andy van der Meyde, 8 sene önce kramponlarını astı. Hollandalı futbolcu, depresyonla mücadele ettiği dönemleri anlattı.



van der Meyde, depresyon yaşadığı dönemde intiharın eşiğinden döndüğünü anlattı.



"OYNAMAK İSTEMEDİM"



Soccer International'a konuşan van der Meyde; "Bu durumları kimseyle konuşamazsınız. Bir noktada futbola olan odağım kayboldu. Keyif alamıyordum ve oynamak istemedim. Aynı zamanda o dönem çocuğum hastaydı ve bu futboldan daha önemli. Çok param olduğu için insanlar 'sızlanma' diyordu. Bense intiharı düşünerek ortalıkta dolaşıyordum." dedi.



Emekli oyuncu açıklamalarının devamında; "Bugün iyi durumdayım. Eğlenceyi de biliyorum, diğer tarafı da biliyorum. Birçok futbolcu depresyon yaşıyor. Umarım ileride birçoğu ben ya da Van der Wiel gibi konuşma cesaretini gösterir." dedi.



