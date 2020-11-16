Andy van der Meyde'den 'intihar' itirafı

41 yaşındaki Andy van der Meyde, 8 sene önce kramponlarını astı. Hollandalı futbolcu, depresyonla mücadele ettiği dönemleri anlattı.
van der Meyde, depresyon yaşadığı dönemde intiharın eşiğinden döndüğünü anlattı.
"OYNAMAK İSTEMEDİM"
Soccer International'a konuşan van der Meyde; "Bu durumları kimseyle konuşamazsınız. Bir noktada futbola olan odağım kayboldu. Keyif alamıyordum ve oynamak istemedim. Aynı zamanda o dönem çocuğum hastaydı ve bu futboldan daha önemli. Çok param olduğu için insanlar 'sızlanma' diyordu. Bense intiharı düşünerek ortalıkta dolaşıyordum." dedi.
Emekli oyuncu açıklamalarının devamında; "Bugün iyi durumdayım. Eğlenceyi de biliyorum, diğer tarafı da biliyorum. Birçok futbolcu depresyon yaşıyor. Umarım ileride birçoğu ben ya da Van der Wiel gibi konuşma cesaretini gösterir." dedi.
van der Meyde, depresyon yaşadığı dönemde intiharın eşiğinden döndüğünü anlattı.
"OYNAMAK İSTEMEDİM"
Soccer International'a konuşan van der Meyde; "Bu durumları kimseyle konuşamazsınız. Bir noktada futbola olan odağım kayboldu. Keyif alamıyordum ve oynamak istemedim. Aynı zamanda o dönem çocuğum hastaydı ve bu futboldan daha önemli. Çok param olduğu için insanlar 'sızlanma' diyordu. Bense intiharı düşünerek ortalıkta dolaşıyordum." dedi.
Emekli oyuncu açıklamalarının devamında; "Bugün iyi durumdayım. Eğlenceyi de biliyorum, diğer tarafı da biliyorum. Birçok futbolcu depresyon yaşıyor. Umarım ileride birçoğu ben ya da Van der Wiel gibi konuşma cesaretini gösterir." dedi.