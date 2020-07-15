Andy Robertson, Devler Ligi favorisini açıkladı

Liverpool forması giyen Andy Robertson, Şampiyonlar Ligi için favorisini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Andy Robertson, Devler Ligi favorisini açıkladı
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15 Temmuz 2020 19:15
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Atletico Madrid'e elenen Liverpool'da Andy Robertson, sezonun geri kalanı için tahminini yaptı.

Robertson yaptığı açıklamada; "Ara verilmeden önce Bayern, Chelsea karşısında harika göründü. Real Madrid her zaman iddialıdır ancak City'e karşı geri dönmek hiç kolay değil. Manchester City ve Juventus son 16'yı geçeceklerdir." dedi.

"TAHMİNİM BAYERN MÜNİH"

Robertson şampiyon adayı olarak; "Tarafsız bir sahada herkes iddialı olabilir. Atletico ile oynadık ve hayatları söz konusuymuşcasına savunuyorlar ancak eğer tahmin yürütecek olursam Bayern Münih kazanır derim." dedi.

Bayern Münih, son 16 turunda eşleştiği Chelsea'yi ilk maçta 3-0 mağlup etti. Alman devi, rövanş maçında bu büyük avantajı koruyup çeyrek finale ulaşmak isteyecek.



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