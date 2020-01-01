Andy Robertson: 'Bazılarını hayal kırıklığına uğrattık

İskoçya'nın başarılı oyuncusu Andy Robertson, İngiltere ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirme yaptı.



Maçı kazanmayı hak eden taraf olduklarını belirten Liverpoollu oyuncu, " Maçtan önce bize kesinlikle şans vermeyenler vardı, onları hayal kırıklığına uğrattık. Bir puan bizi hayatta tuttu, bu maçta turnuvada ne kadar çok kalmak istediğimizi gösterdik" diye konuştu.



Robertson ayrıca "Salı günü mutlu olmak için iyi bir sonuç almaya çalışacağız" derken gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini ve şanslarını sonuna kadar kullanacaklarını belirtti.