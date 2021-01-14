Andy Murray koronavirüse yakalandı

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, koronavirüse yakalandı

Haber; AA
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Andy Murray koronavirüse yakalandı
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14 Ocak 2021 15:49
Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Murray'nin temsilcilerinden yapılan açıklamada, sezonun ilk grand-slam turnuvası Avustralya Açık'a özel davetiye (wildcard) ile katılmayı planlayan Murray'in Kovid-19'a yakalandığı ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Hastalığın hafif semptomlarını gösteren 33 yaşındaki tenisçinin, sıkı salgın tedbirlerinin uygulandığı Avustralya Açık'a katılmasına izin verilip verilmeyeceği konusu ise henüz netlik kazanmadı.

Kurallar gereği, 8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılacak tenisçilerin, turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenlendiği Melbourne kentine gelerek belirlenen yerlerde karantinaya girmesi gerekiyor.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, Avustralya Açık'ta 5 kez finale çıkmasına rağmen kupaya uzanamamıştı.



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