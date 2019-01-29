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Andy Murray ameliyat edildi

Bir dönem tek erkeklerin zirvesinde yer alan Andy Murray ameliyat oldu.

Kaynak: AA
Andy Murray ameliyat edildi
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29 Ocak 2019 12:48
Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, kalçasından ameliyat edildi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hastane odasında çekilen fotoğrafına yer veren Murray, "Londra'da dün sabah kalçamdan operasyon geçirdim. Artık kalçamda metal bir protez var. Biraz yıpranmış hissediyorum ama umarım kalçamdaki ağrılar son bulacak." ifadesini kullandı.

Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan ancak sakatlığı sonrası dünya sıralamasında 225. basamağa gerileyen Murray, Avustralya Açık'ın katıldığı son turnuva olabileceğini açıklamıştı.

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