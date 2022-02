Andriy Shevchenko: 'Zafer Ukrayna'nın olsun'

Ukraynalı eski futbolcu Andriy Shevchenko Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası konuştu.



Andriy Shevchenko yaptığı açıklamada, "Ukrayna benim vatanım. Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum. Zor dönemlerden geçtik ve son 30 yılda bir millet olarak şekillendik." dedi.



Ukrayna'nın özgürlüğü seven bir millet olduğunu söyleyen Efsane oyuncu, "Samimi, çalışkan ve özgürlüğünü seven vatandaşlardan oluşan bir milletiz. Bu bizim en önemli varlığımız. Bugün hepimiz için çok zor bir zaman ama birleşmeliyiz. Birlik olarak kazanacağız. Zafer Ukrayna'nın olsun!" açıklamasını yaptı.





