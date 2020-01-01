Andriy Shevchenko: 'Takımıma teşekkür ederim'

Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, EURO 2020'de Hollanda'ya 3-2 yenildikleri ilk maçın ardından konuştu.



Takımının gösterdiği reaksiyona değinen genç hoca, "İki takım için de birçok pozisyonun olduğu ilginç bir maç oldu. Takımıma gösterdikleri reaksiyon için teşekkür ediyorum, özellikle de 2-0 sonrasında. Maçı daha önce de kaybedebilirdik" dedi.



İyi mücadele ettiklerini belirten Shevchenko: "Hücum yapmak için gerekli enerjiyi bulduk, formasyon değiştirdik ve oyunu bir süre sonra dengeledik. Takımımız iyi savaştı" ifadelerini kullandı.



Ukrayna, gruptaki 2. karşılaşmasında 17 Haziran'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.



