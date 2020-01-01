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Andriy Shevchenko: "Takımıma teşekkür ederim"

Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, Hollanda maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Andriy Shevchenko: 'Takımıma teşekkür ederim'
Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, EURO 2020'de Hollanda'ya 3-2 yenildikleri ilk maçın ardından konuştu.

Takımının gösterdiği reaksiyona değinen genç hoca, "İki takım için de birçok pozisyonun olduğu ilginç bir maç oldu. Takımıma gösterdikleri reaksiyon için teşekkür ediyorum, özellikle de 2-0 sonrasında. Maçı daha önce de kaybedebilirdik" dedi.

İyi mücadele ettiklerini belirten Shevchenko: "Hücum yapmak için gerekli enerjiyi bulduk, formasyon değiştirdik ve oyunu bir süre sonra dengeledik. Takımımız iyi savaştı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, gruptaki 2. karşılaşmasında 17 Haziran'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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