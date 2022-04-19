Andriy Pyatov: 'Fenerbahçe'ye minnettarız'

Shakhtar Donetsk'in kaptanı Andriy Pyatov, ülkesi Ukrayna'daki savaşın kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.



Deneyimli kaleci, basın toplantısına savaş mağduru 4 yaşındaki kız çocuğu Alisa'nın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Evime dönmek istiyorum" yazılı tişörtle geldi.



Savaşın bir an önce son bulması gerektiğini kaydeden Pyatov, "55 gündür sığınakta bombalardan kaçan kız çocuğu hakkında konuşmak istiyorum. Adı Alisa, 4 yaşında. 21. yüzyılda Avrupa'da çocuklar bombalardan ölüyor. Bunun bir an önce son bulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.



Ukrayna'daki savaş nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ve futbolu düşünemediklerini aktaran tecrübeli file bekçisi, "Rusya ülkemizden gitmeli. Çocukların ölmesine son verilmesi gerekiyor. Bu savaş kabul edilemez. Dün uyandığımda Lviv bombalandı ve ölenlerden biri çocuktu. Bugün uyandığımda farklı şehirlerin bombalandığını öğrendim. Avrupa ülkelerinin desteğini hissediyoruz. Çok fazla hazırlık maçı teklifi alıyoruz. Milli takım için İskoçya maçının hazırlıklarını yapacağız. UEFA Başkanı'nın da desteğini alıyoruz. Bu maçlardan toplanan paralar da özellikle çocukları desteklemek için kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.



Andriy Pyatov, ev sahiplikleri ve verdikleri destekten dolayı Fenerbahçe'ye minnettar olduklarını kaydetti.



